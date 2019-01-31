На новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 2 млн рублей при первоначальном взносе до 20%

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,4—19,4%

зависит от размера первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 2 года

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно погашение кредита дифференцированными платежами; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется ИП; не требуется страхование КАСКО; длительный срок кредитования Минусы требуется постоянная регистрация на территории г. Тулы, Тульской обл., г. Москвы, Московской обл.; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения в качестве дополнительного обеспечения по решению банка может использоваться поручительство физического и(или) юридического лица, если заемщик состоит в зарегистрированном браке поручителем выступает супруг(а); ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии личного страхования; максимальная сумма кредита при первоначальном взносе до 20% - 2 млн рублей; банк может запросить дополнительные документы для принятия решения о предоставлении кредита

Дата актуализации 31.01.2019 13:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль (без КАСКО)» в 3 городах России

Справочная информация ПАО «Спиритбанк» Адрес 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а Отделения и банкоматы в вашем городе Тула Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (4872) 233-15-76

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