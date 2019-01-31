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Спиритбанк, автокредит

На новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
    до 2 млн рублей при первоначальном взносе до 20%
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    16,4—19,4%
    зависит от размера первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    2 года
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно погашение кредита дифференцированными платежами;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • предоставляется ИП;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация на территории г. Тулы, Тульской обл., г. Москвы, Московской обл.;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • в качестве дополнительного обеспечения по решению банка может использоваться поручительство физического и(или) юридического лица, если заемщик состоит в зарегистрированном браке поручителем выступает супруг(а);
    • ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии личного страхования;
    • максимальная сумма кредита при первоначальном взносе до 20% - 2 млн рублей;
    • банк может запросить дополнительные документы для принятия решения о предоставлении кредита
  • Дата актуализации
    31.01.2019 13:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль (без КАСКО)» в 3 городах России

Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4872) 233-15-76

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