На подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до момента погашения кредита не более 10 лет для отечественных марок, не более 15 лет для иностранных марок

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 18,4—21,4%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 2 года

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; длительный срок кредитования; погашение кредита дифференцированными платежами; страхование КАСКО не требуется Минусы требуется постоянная регистрация на территории г. Тулы, Тульской обл., г. Москвы, Московской обл.; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения в качестве дополнительного обеспечения по решению банка может использоваться поручительство физического и(или) юридического лица, если заемщик состоит в зарегистрированном браке поручителем выступает супруг(а); ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; банк может запросить дополнительные документы для принятия решения о предоставлении кредита

Дата актуализации 31.01.2019 13:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 3 городах России

Справочная информация ПАО «Спиритбанк» Адрес 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а Отделения и банкоматы в вашем городе Тула Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (4872) 233-15-76

405