Стандарт (без КАСКО)
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита (комментарии)
зависит от платежеспособности заемщика
-
Минимальный первоначальный взнос
20%
-
Cтавка по кредиту
17,9—19%
+ 0,25 п. п. при отсрочке выплаты основного долга на период до 6 месяцев; + 0,5 п. п. для заемщиков с небезупречной кредитной историей
-
Возраст заёмщика
от 20 лет
до 60 лет для мужчин, до 55 лет для женщин на момент окончания кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- кредит может быть предоставлен заемщикам с небезупречной кредитной историей;
- сумма кредита не ограничена;
- возможно предоставление отсрочки по выплате основного долга на период до 6 месяцев;
- не требуется страхование КАСКО;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется поручительство супруги(а), при наличии;
- высокая ставка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке;
- кредит действует для сотрудников бюджетной сферы и аккредитованных банком предприятий ( перечень необходимо уточнять в банке);
- ставка выше на 0,25 п. п. при отсрочке выплаты основного долга на период до 6 месяцев;
- ставка выше на 0,5 п. п. для заемщиков с небезупречной кредитной историей;
- жители ХМАО и ЯНАО могут приобрести автомобиль в автосалоне любого региона, где присутствуют офисы банка
-
Дата актуализации
04.02.2019 14:56