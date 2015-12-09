Вход
Запсибкомбанк, автокредит

Стандарт (подержанные)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 5/3 лет с момента ввода в эксплуатацию для иномарок/ отечественных авто
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита (комментарии)
    зависит от платежеспособности заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    12,9—15%
    + 0,25 п. п. при отсрочке выплаты основного долга на период до 6 месяцев; + 0,5 п. п. для заемщиков с небезупречной кредитной историей
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 20 лет
    до 60 лет для мужчин, до 55 лет для женщин на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • кредит может быть предоставлен заемщикам с небезупречной кредитной историей;
    • сумма кредита не ограничена;
    • возможно предоставление отсрочки по выплате основного долга на период до 6 месяцев;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • возможность включить стоимость КАСКО и доп. оборудования в сумму кредита
    Минусы
    • требуется поручительство супруги(а), при наличии;
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке;
    • кредит действует для сотрудников бюджетной сферы и аккредитованных банком предприятий ( перечень необходимо уточнять в банке);
    • ставка выше на 0,25 п. п. при отсрочке выплаты основного долга на период до 6 месяцев;
    • ставка выше на 0,5 п. п. для заемщиков с небезупречной кредитной историей;
    • жители ХМАО и ЯНАО могут приобрести автомобиль в автосалоне любого региона, где присутствуют офисы банка
  • Дата актуализации
    04.02.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандарт (подержанные)» в 45 городах России

Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 7 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

Вернуться на страницу поиска автокредитов 836