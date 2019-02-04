Стандарт (подержанные без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 5/3 лет с момента ввода в эксплуатацию для иномарок/ отечественных авто

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита (комментарии) зависит от платежеспособности заемщика

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17,9—20%

+ 0,25 п. п. при отсрочке выплаты основного долга на период до 6 месяцев; + 0,5 п. п. для заемщиков с небезупречной кредитной историей

Возраст заёмщика от 20 лет

до 60 лет для мужчин, до 55 лет для женщин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; кредит может быть предоставлен заемщикам с небезупречной кредитной историей; сумма кредита не ограничена; возможно предоставление отсрочки по выплате основного долга на период до 6 месяцев; альтернативные способы подтверждения дохода; личное страхование не влияет на ставку; страхование КАСКО не требуется Минусы требуется поручительство супруги(а), при наличии Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке; кредит действует для сотрудников бюджетной сферы и аккредитованных банком предприятий ( перечень необходимо уточнять в банке); ставка выше на 0,25 п. п. при отсрочке выплаты основного долга на период до 6 месяцев; ставка выше на 0,5 п. п. для заемщиков с небезупречной кредитной историей; жители ХМАО и ЯНАО могут приобрести автомобиль в автосалоне любого региона, где присутствуют офисы банка

Дата актуализации 04.02.2019 14:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Стандарт (подержанные без КАСКО)» в 45 городах России

Справочная информация ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» Адрес 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1 ОГРН 1028900001460 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 7 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-50-05 — единая справочная служба (3452) 79-87-77

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