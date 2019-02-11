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ЮниКредит Банк, автокредит

На покупку автомобилей Brilliance

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Brilliance
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 200 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    10,9—15,9%
    — 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.Программа распространяется на покупку автомобилей V5 и V3 2017 года выпуска. Действует до 31 декабря 2019 года.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая ставка;
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
    • требуется поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода
  • Дата актуализации
    11.02.2019 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На покупку автомобилей Brilliance» в 34 городах России

Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
Адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ОГРН
1027739082106
Сайт
www.unicreditbank.ru
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