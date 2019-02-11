На покупку автомобилей Brilliance

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Brilliance

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 200 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 10,9—15,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.Программа распространяется на покупку автомобилей V5 и V3 2017 года выпуска. Действует до 31 декабря 2019 года.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; требуется поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода

Дата актуализации 11.02.2019 13:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На покупку автомобилей Brilliance» в 34 городах России

Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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