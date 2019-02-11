Экспресс кредит на подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Марка, модель Lada УАЗ

Экспресс-кредит да

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 200 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 18,9%

— 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; программа действует при покупке подержанных иностранных и отечественных автомобилей марок Lada X-ray, Lada Vesta, UAZ Patriot, Hunter (искл. коммерческие автомобили)

Дата актуализации 11.02.2019 13:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Экспресс кредит на подержанный автомобиль» в 34 городах России

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