Экспресс кредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства отечественный подержанный

Марка, модель Lada УАЗ

Экспресс-кредит да

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 200 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 21,9%

— 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита; страхование КАСКО не требуется Минусы повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; программа действует при покупке подержанных иностранных и отечественных автомобилей марок Lada X-ray, Lada Vesta, UAZ Patriot, Hunter (искл. коммерческие автомобили)

Дата актуализации 11.02.2019 13:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Экспресс кредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 34 городах России

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