На новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
16%
+ 1 п. п. при отказе от полиса каско
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
25 лет—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение кредита: ежемесячные дифференцированные платежи (убывающие), начиная со второго месяца пользования кредитом, в зависимости от срока кредита.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно включение стоимости КАСКО в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос - от 30%
- ставка выше на 1 п. п. при отказе от полиса каско
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Дата актуализации
05.02.2019 17:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль» в 9 городах России
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
1025900000048
в вашем городе
Москва
8 800 100-10-40
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