На новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 16%

+ 1 п. п. при отказе от полиса каско

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 25 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита: ежемесячные дифференцированные платежи (убывающие), начиная со второго месяца пользования кредитом, в зависимости от срока кредита.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможно включение стоимости КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос - от 30% Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. при отказе от полиса каско

Дата актуализации 05.02.2019 17:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль» в 9 городах России

Справочная информация ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом» Адрес 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64 ОГРН 1025900000048 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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