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Урал ФД, автокредит

На новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    16%
    + 1 п. п. при отказе от полиса каско
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    25 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение кредита: ежемесячные дифференцированные платежи (убывающие), начиная со второго месяца пользования кредитом, в зависимости от срока кредита.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно включение стоимости КАСКО в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • первоначальный взнос - от 30%
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п. при отказе от полиса каско
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль» в 9 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
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