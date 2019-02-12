Автоэкспресс на новый автомобиль
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 100 000
до 100% стоимости ТС; до 95% стоимости ТС при включении в тело кредита стоимости страховых премий
-
Минимальный первоначальный взнос
15%
-
Cтавка по кредиту
16—18%
зависит от срока кредита и первоначального взноса; + 0,5 п. п. при включении стоимости КАСКО в сумму кредита; + 2 п. п. при получении кредита без подтверждения дохода
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
от 21 года
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Стаж работы общий
1 год
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита ( с повышением ставки и первоначального взноса);
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный взнос от 30%;
- при включении в сумму кредита стоимости страховых премий первоначальный взнос увеличивается на 5%, ставка повышается на 0,5 п. п.;
- ставка выше на 2 п. п. при кредитовании без подтверждения дохода
-
Дата актуализации
12.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автоэкспресс на новый автомобиль» в 3 городах России
Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
в вашем городе
Самара
(846) 342-57-50