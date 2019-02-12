Автоэкспресс на новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

до 100% стоимости ТС; до 95% стоимости ТС при включении в тело кредита стоимости страховых премий

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 16—18%

зависит от срока кредита и первоначального взноса; + 0,5 п. п. при включении стоимости КАСКО в сумму кредита; + 2 п. п. при получении кредита без подтверждения дохода

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 21 года

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита ( с повышением ставки и первоначального взноса); личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный взнос от 30%; при включении в сумму кредита стоимости страховых премий первоначальный взнос увеличивается на 5%, ставка повышается на 0,5 п. п.; ставка выше на 2 п. п. при кредитовании без подтверждения дохода

Дата актуализации 12.02.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автоэкспресс на новый автомобиль» в 3 городах России

Справочная информация ЗАО «Народный Инвестиционный Банк» Адрес 443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36 Отделения и банкоматы в вашем городе Самара Отделения 3 Банкоматы 7 посмотреть на карте Телефоны (846) 342-57-50

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