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Народный Инвестиционный Банк, автокредит

Автоэкспресс на подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 9 лет на момент окончания срока кредита
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    до 100% стоимости ТС; до 95% стоимости ТС при включении в тело кредита стоимости страховых премий
  • Минимальный первоначальный взнос
    25%
  • Cтавка по кредиту
    20—24,5%
    зависит от срока кредита и первоначального взноса; + 0,5 п. п. при включении стоимости КАСКО в сумму кредита; + 1,5—3 п. п. при получении кредита без подтверждения дохода
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 21 года
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита ( с повышением ставки и первоначального взноса);
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный взнос от 30%;
    • при включении в сумму кредита стоимости страховых премий первоначальный взнос увеличивается на 5%, ставка повышается на 0,5 п. п.;
    • ставка выше на 1,5-3 п. п. при кредитовании без подтверждения дохода
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автоэкспресс на подержанный автомобиль» в 3 городах России

Справочная информация
ЗАО «Народный Инвестиционный Банк»
Адрес
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(846) 342-57-50

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