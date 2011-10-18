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Автокредиты в Дальневосточном Банке

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Предложения Дальневосточного Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Дальневосточного Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

12 автокредитов

Автолайт на новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13% 1 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Автолайт на новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 1 000 000 до 5 лет не требуется 40%
Автолайт на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 1 000 000 до 5 лет не требуется 30%
Автолайт на подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19% 1 000 000 до 5 лет не требуется 40%
Премиум на новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11.5% до 7 лет см. условия 15%
Премиум на новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% до 7 лет см. условия 40%
Премиум на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.5% до 7 лет см. условия 25%
Премиум на подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% до 7 лет см. условия 40%
Стандарт на новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12% 1 600 000 до 5 лет см. условия 15%
Стандарт на новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 1 600 000 до 5 лет см. условия 15%
Стандарт на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13% 1 600 000 до 5 лет см. условия 25%
Стандарт на подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18% 1 600 000 до 5 лет см. условия 40%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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