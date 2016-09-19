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Автокредиты в Эксперт Банке

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Предложения Эксперт Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Эксперт Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

4 автокредита

Автокредит
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 2 500 000 до 5 лет см. условия 0%
Автокредит (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.5% 2 500 000 до 5 лет см. условия 0%
Автокредит на подержанные авто
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 2 500 000 до 5 лет см. условия 0%
Автокредит на подержанные авто (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% 2 500 000 до 5 лет см. условия 0%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Эксперт Банк

Оценка: 5 Не засчитана
Здравствуйте, на прошлой неделе оформляли автокредит в операционном офисе на ул. Плехановская д.9. Хочется выразить огромную благодарность девушкам и в частности управляющей Ольге... Весь отзыв
Все отзывы
10 663

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Об автокредитах Эксперт Банка

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Эксперт Банк. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.