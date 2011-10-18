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Автокредиты в банке «Иваново»

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Предложения банка «Иваново» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка «Иваново» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

6 автокредитов

На коммерческий автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
На коммерческий автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.9% 3 000 000 до 5 лет см. условия 20%
На новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.9% 3 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.9% 3 000 000 до 5 лет см. условия 15%
На подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.9% 3 000 000 до 3 лет см. условия 20%
На подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.9% 3 000 000 до 3 лет см. условия 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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