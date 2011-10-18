Вход

Автокредиты в Кемсоцинбанке

изменить банк

Предложения Кемсоцинбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Кемсоцинбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

2 автокредита

На приобретение автомобиля
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% до 3 лет справка 2-НДФЛ 10%
На приобретение автомобиля (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17% до 3 лет справка 2-НДФЛ 10%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 707

Похожие продукты других банков: АвтоКредитБанк, Банк ПСА Финанс Рус, Берейт.

Другие продукты: Кредитные карты, Кредиты для бизнеса, Дебетовые карты

Об автокредитах Кемсоцинбанка

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Кемсоцинбанк. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.