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Автокредиты в Курскпромбанке

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Предложения Курскпромбанка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Курскпромбанка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

7 автокредитов

Автокредит
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.5% 2 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Автокредит (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 1 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Автокредит на любой вкус
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11% 2 000 000 до 3 лет не требуется 20%
Автокредит на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.5% 2 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Автокредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15% 1 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Автокредит-Бонус
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11.5% 2 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Автокредит-Бонус на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.5% 2 000 000 до 5 лет не требуется 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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