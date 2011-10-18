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Автокредиты в Нижневолжском Коммерческом Банке

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Предложения Нижневолжского Коммерческого Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Нижневолжского Коммерческого Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

6 автокредитов

Коммерческий автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 4 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 35%
Коммерческий автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% 4 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 35%
Новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 4 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 20%
Новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% 4 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 20%
Подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 2 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 30%
Подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% 2 000 000 до 5 лет требуется. см. условия 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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