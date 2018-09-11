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Автокредиты в Плюс Банке

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Предложения Плюс Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Плюс Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

2 автокредита

АвтоПлюс
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20% 4 500 000 до 7 лет см. условия 0% Оформить заявку
ДилерПлюс
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.2% 4 500 000 до 7 лет см. условия 0% Оформить заявку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Плюс Банк

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Читаю негативные отзывы, а сам столкнулся с противоположной ситуацией. У меня 14 числа каждого месяца платёж. ЗП обычно 12. Но по некоторым обстоятельствам задержали... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день, как-то в автосалоне увидел автомобиль, все банки отказали, кроме Плюс банка,менеджер не порекомендовал взять кредит от этого банка и так и я не купил автомобиль... Весь отзыв
Все отзывы
29 422

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Об автокредитах Плюс Банка

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Плюс Банк. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.