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Автокредиты в Банке ПСА Финанс Рус

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Предложения Банка ПСА Финанс Рус по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Банка ПСА Финанс Рус или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

14 автокредитов

Citroen с остаточным платежом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25%
Citroen с остаточным платежом (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25%
Citroen Удачный
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 9.5% 5 000 000 до 5 лет см. условия 15%
Citroen Умный
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 5% 5 000 000 до 5 лет см. условия 25%
Peugeot взнос
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 9.5% 5 000 000 до 5 лет см. условия 15%
Peugeot с остаточным платежом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25%
Peugeot с остаточным платежом (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 3 000 000 до 5 лет см. условия 25%
Peugeot ставка
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 5% 5 000 000 до 5 лет см. условия 25%
Специальный Citroen C4 Sedan
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 5% 5 000 000 до 5 лет см. условия 15%
Специальный Peugeot 408
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 5% 5 000 000 до 5 лет см. условия 15%
Стандартный на новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.9% 5 000 000 до 5 лет см. условия 10%
Стандартный на новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.9% 5 000 000 до 5 лет см. условия 10%
Стандартный на подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13% 1 500 000 до 5 лет см. условия 20%
Стандартный на подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13% 1 000 000 до 8 лет см. условия 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Банк ПСА Финанс Рус

Оценка: 4
Сразу скажу, что у меня нет претензий именно к банку. Деньги на счет поступали в течение одного-двух дней (переводил через онлайн со счетов в других банках), списание ежемесячного... Весь отзыв
Оценка: 4
К ПСА у меня изначально возникло недоверие. Нутром чуял, что что-то не то, если честно. Посмотрел на сайте, у них там очень удобный и неплохой калькулятор, при том что в общем и... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
PSA Bank мне понравился своей направленностью. Если знаешь, что хочешь взять – туда прямая дорога. Они уже довольно давно, насколько я поняла, специализируются на Peugeot и... Весь отзыв
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3 145

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