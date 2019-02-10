Автокредиты в Русфинанс Банке

Оценка: Проверяется
Автокредиты в Русфинанс Банкеизменить банк
Предложения Русфинанс Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Русфинанс Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
37 автокредитов
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14%
|—
|до 5 лет
|требуется. см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|10%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|8.7%
|—
|до 5 лет
|не требуется
|30%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|6 500 000
|до 5 лет
|другие документы, кроме справок о доходах
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|—
|до 5 лет
|требуется. см. условия
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|—
|до 3 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|3.9%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|7.5%
|8 500 000
|до 3 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|10.7%
|—
|до 5 лет
|см. условия
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14%
|12 000 000
|до 7 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|11.9%
|6 500 000
|до 5 лет
|не требуется
|0%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|12.5%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.5%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|30%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|17.5%
|1 000 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|19.5%
|750 000
|до 5 лет
|не требуется
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.9%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|18.9%
|450 000
|до 4 лет
|не требуется
|20%
|Оформить заявку
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|20.9%
|450 000
|до 4 лет
|не требуется
|20%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|16.8%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|10%
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|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|9%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|30%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.3%
|5 000 000
|до 5 лет
|другие документы, кроме справок о доходах
|0%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.5%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|13.8%
|8 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.3%
|—
|до 3 лет
|см. условия
|0%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14%
|7 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|12.9%
|6 500 000
|до 5 лет
|не требуется
|0%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|11.9%
|6 500 000
|до 5 лет
|не требуется
|0%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|12.9%
|6 500 000
|до 5 лет
|см. условия
|0%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|18.9%
|650 000
|до 5 лет
|не требуется
|20%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|20.9%
|500 000
|до 5 лет
|не требуется
|20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы об автокредитах банка Русфинанс Банк
Оценка: 4 Проверяется
Решил я приобрести новое авто. Личных сбережений не хватало, поэтому через "Окей, Гугл: какой банк мне даст потребительский кредит под наименьший процент без страховок и с... Весь отзыв
Здравствуйте я взял авто кредит на сумму 450 тыщ рублей и обязательно страхования жизни я заплатил 97800 руб в данный момент я сломала ногу и лежу в больнице пологаются ли мне какие-то выплаты ведь я стал не кредитов способным на ближайшие 4 месяца
Оценка: 4 Проверяется
Помогите мне ! Я взял авто кредит в вашем банке и оформил страхования жизни заплатив за неё 97800 руб сумма кредита равна 450 тыщ И я сломал ногу 18.01.2019 скажите... Весь отзыв
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