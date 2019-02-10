Вход

Автокредиты в Русфинанс Банке

изменить банк

Предложения Русфинанс Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Русфинанс Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

37 автокредитов

Bentley
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% до 5 лет требуется. см. условия 20% Оформить заявку
Chery
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% до 5 лет см. условия 10% Оформить заявку
Chrysler, Jeep
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 6 500 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Fiat Finance
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 8.7% до 5 лет не требуется 30% Оформить заявку
Genesis Classic
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% 6 500 000 до 5 лет другие документы, кроме справок о доходах 0% Оформить заявку
Hyundai Classic
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% до 5 лет требуется. см. условия 0% Оформить заявку
Hyundai с остаточным платежом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% до 3 лет см. условия 20% Оформить заявку
Jaguar Land Rover
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 3.9% 8 500 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Jaguar Land Rover Approved (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 8 500 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Jaguar Land Rover Restart
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 7.5% 8 500 000 до 3 лет см. условия 20% Оформить заявку
Kia Classic
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% до 5 лет см. условия 0% Оформить заявку
Lamborghini
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Lifan Finance
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 10.7% до 5 лет см. условия 0% Оформить заявку
Mazda
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 6 500 000 до 5 лет см. условия 0% Оформить заявку
Porsche
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 12 000 000 до 7 лет см. условия 20% Оформить заявку
Suzuki
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 6 500 000 до 5 лет см. условия 10% Оформить заявку
Volkswagen Credit Express от 2,5 млн
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11.9% 6 500 000 до 5 лет не требуется 0% Оформить заявку
ГАЗ
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.5% 6 500 000 до 5 лет см. условия 10% Оформить заявку
ГАЗ (с отложенным платежом)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% 6 500 000 до 5 лет см. условия 30% Оформить заявку
Движ’ОК_fresh
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17.5% 1 000 000 до 5 лет см. условия 20% Оформить заявку
Движ’ОК_fresh (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 19.5% 750 000 до 5 лет не требуется 20% Оформить заявку
ЛАДА ФИНАНС (LADA FINANCE)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.9% 6 500 000 до 5 лет см. условия 10% Оформить заявку
Отличная возможность
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 6 500 000 до 5 лет см. условия 10% Оформить заявку
Подержанное авто
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 450 000 до 4 лет не требуется 20% Оформить заявку
Подержанное авто (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.9% 450 000 до 4 лет не требуется 20% Оформить заявку
Форсаж
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.8% 6 500 000 до 5 лет см. условия 10% Оформить заявку
Foton Finance
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 9% 6 500 000 до 5 лет см. условия 30%
Genesis Express
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.3% 5 000 000 до 5 лет другие документы, кроме справок о доходах 0%
Jaguar Land Rover (подержанные)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% 8 500 000 до 5 лет см. условия 20%
Jaguar Land Rover Finance
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.8% 8 500 000 до 5 лет см. условия 20%
Kia с остаточным платежом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.3% до 3 лет см. условия 0%
Porsche (подержанные)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 7 500 000 до 5 лет см. условия 20%
Skoda Credit Express до 2,5 млн
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.9% 6 500 000 до 5 лет не требуется 0%
Skoda Credit Express от 2,5 млн
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11.9% 6 500 000 до 5 лет не требуется 0%
Volkswagen Credit Express до 2,5 млн
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12.9% 6 500 000 до 5 лет см. условия 0%
Движ’ОК_old
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.9% 650 000 до 5 лет не требуется 20%
Движ’ОК_old (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 20.9% 500 000 до 5 лет не требуется 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Русфинанс Банк

Оценка: 5 Проверяется
В декабре оформляли автокредит в салоне. В целом услугами банка при оформлении остались довольны. Первый платеж без осложнений. Посмотрим, как будет дальше... Единственная просьба... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
Решил я приобрести новое авто. Личных сбережений не хватало, поэтому через "Окей, Гугл: какой банк мне даст потребительский кредит под наименьший процент без страховок и с... Весь отзыв
Оценка: 4 Проверяется
Помогите мне ! Я взял авто кредит в вашем банке и оформил страхования жизни заплатив за неё 97800 руб сумма кредита равна 450 тыщ И я сломал ногу 18.01.2019  скажите... Весь отзыв
Все отзывы
82 986

Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, АвтоКредитБанк.

Другие продукты: Вклады, Кредитные карты, Ипотека, Кредиты для бизнеса, Дебетовые карты