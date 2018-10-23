Оценка:
Автокредиты в банке «Союз»изменить банк
Предложения банка «Союз» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка «Союз» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.
7 автокредитов
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|12%
|4 000 000
|до 7 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|9.5%
|3 000 000
|до 7 лет
|не требуется
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|11%
|5 000 000
|до 7 лет
|см. условия
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|6%
|3 000 000
|до 7 лет
|не требуется
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|7%
|3 000 000
|до 7 лет
|не требуется
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|14.5%
|3 000 000
|до 7 лет
|не требуется
|15%
|валюта
|мин. ставка
|макс. сумма
|макс. срок
|подтверждение дохода
|мин. первоначальный взнос
|рубли
|15.5%
|3 000 000
|до 7 лет
|не требуется
|15%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы об автокредитах банка Союз
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Я являюсь у Вашего банка заемщиком с июля 2014 года, за этот период хочу отметить и поблагодарить за прекрасную работу ваших сотрудников и в частности директора... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Хочу поблагодарить сотрудников Банка Союз за действительно профессиональный подход, а также за вникание в вопросы клиента и их решение.
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Похожие продукты других банков: Аверс, Автоградбанк, АвтоКредитБанк.
Другие продукты: Кредиты для бизнеса