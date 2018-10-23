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Автокредиты в банке «Союз»

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Предложения банка «Союз» по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка «Союз» или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

7 автокредитов

Автомобиль с пробегом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 12% 4 000 000 до 7 лет см. условия 15%
Коммерческий
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 9.5% 3 000 000 до 7 лет не требуется 15%
Новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11% 5 000 000 до 7 лет см. условия 15%
Специальная программа с «Foton»
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 6% 3 000 000 до 7 лет не требуется 15%
Специальная программа с «Foton» (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 7% 3 000 000 до 7 лет не требуется 15%
Специальная программа с «ГАЗ»
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% 3 000 000 до 7 лет не требуется 15%
Специальная программа с «ГАЗ» (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% 3 000 000 до 7 лет не требуется 15%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Союз

Оценка: 5
Брал автокредит в Москве в банке "Плюс банк". Всем пожелаю обойти этот банк стороной и никогда с ним не связываться. Работают с левыми автосалонами, прокручивающими мошеннические... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Я являюсь у Вашего банка заемщиком с июля 2014 года, за этот период хочу отметить и поблагодарить за прекрасную работу ваших сотрудников и в частности директора... Весь отзыв
Все отзывы
18 299

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