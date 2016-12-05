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Автокредиты в Заубер Банке

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Предложения Заубер Банка по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении Заубер Банка или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

14 автокредитов

Автокредит без посредников
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 10% 1 500 000 до 7 лет см. условия 10%
Автокредит без посредников (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 11% 1 500 000 до 7 лет см. условия 10%
Автокредит без посредников (без ПВ и КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18% 1 000 000 до 7 лет см. условия 0%
Автокредит без посредников (без ПВ)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17% 1 000 000 до 7 лет см. условия 0%
Дилер
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13% 3 000 000 до 7 лет см. условия 10%
Дилер (без ПВ)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14% 1 500 000 до 7 лет см. условия 0%
На новый автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 13.5% 1 500 000 до 7 лет см. условия 10%
На новый автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% 1 500 000 до 7 лет см. условия 10%
На новый автомобиль (без ПВ и КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 15.5% 1 000 000 до 7 лет см. условия 0%
На новый автомобиль (без ПВ)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% 1 000 000 до 7 лет см. условия 0%
На подержанный автомобиль
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16% 1 500 000 до 7 лет см. условия 10%
На подержанный автомобиль (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17% 1 500 000 до 7 лет см. условия 10%
На подержанный автомобиль (без ПВ и КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18% 1 000 000 до 7 лет см. условия 0%
На подержанный автомобиль (без ПВ)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 17% 1 000 000 до 7 лет см. условия 0%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Заубер Банк

Оценка: 5 Не засчитана
Получил одобрение на автокредит в этом банке. Брал автомобиль у частного продавца. Сначала созвонился с Банком, всё выяснил. Учитывая большое количество банков-обманщиков пришёл... Весь отзыв
Все отзывы
7 479

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