Кредиты для бизнеса, кредитование предпринимателей
Финансирование малого и среднего бизнеса банками России, кредиты для индивидуальных предпринимателей (ИП)
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Вопрос — ответ: Кредиты для бизнеса
Интервью
О том, как строится политика банка «Авангард» по отношению к клиентам малого и среднего бизнеса и их работе, рассказал старший вице-президент этого банка Сергей Мокрышев.
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Форум «Кредитование малого и среднего бизнеса»
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Кредитование юридического лица под поручительство не собственника бизнеса.
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11.12.2018 13:30
hasslich
Всё о кредитах для бизнеса
Развитие современного бизнеса невозможно без соответствующего финансирования. Кредиты юридическим лицам сегодня предоставляет большинство банков, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ 24 и др. Помочь малому бизнесу получить кредит может наличие обеспечения, но есть и банки, предоставляющие кредиты без залога.
От наличия обеспечения и финансовых показателей потенциального заемщика зависят процентные ставки. Кредиты под залог обычно более выгодны. Есть кредитные организации, предлагающие ссуды на открытие бизнеса с нуля — таким образом, деньги для создания своего дела могут получить те, кто когда-то только мечтал об этом. Чтобы получить кредит, начинающим предпринимателям необходимо предоставить банку бизнес-план. Но неверно думать, что банк выдаст кредит под бизнес план без определенного обеспечения. Однако зачастую мелкие компании не располагают собственным имуществом, которое можно бы было оформить в залог. В подобных случаях кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) могут предоставляться под поручительство специальных фондов содействия развитию предпринимательства.
Кредиты для индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) — важный и необходимый источник финансирования малого бизнеса. Не только в Москве, но и в российских регионах эти банковские продукты обретают все большую популярность.
Где взять деньги на свое дело? Как получить кредит предпринимателям? Какой кредит лучше взять на развитие бизнеса, а какой — на пополнение оборотных средств? В каких ситуациях организациям действительно нужен кредит? Сколько времени займет предоставление кредита в том или ином банке? Есть ли отличия условий кредитования для среднего бизнеса от таковых для малого? В какой форме осуществляется кредитование малого бизнеса в России? Каков объем выданных кредитов малому бизнесу? С какой кредитной организацией действительно можно превратить свой малый бизнес в средний, а средний — в большой? Предоставляют ли банки кредит на покупку готового бизнеса? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы в разделе «Кредиты для бизнеса» на нашем портале.