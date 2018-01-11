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Кредиты для бизнеса, кредитование предпринимателей

Финансирование малого и среднего бизнеса банками России, кредиты для индивидуальных предпринимателей (ИП)

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«Модернизация»
от 9,2%
Урал ФД
«Рефинансирование»
от 11,5%

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Вопрос — ответ: Кредиты для бизнеса

Сергей Василенко
На вопросы отвечает:
Сергей Василенко
начальник департамента корпоративного кредитования Севергазбанка
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gg1um 19.11.2018
добрый день!сдаю квартиры посуточно, в собстенности. Одну взял в ипотеку, все хорошо, но интересует дальнейшее…
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Интервью

Сергей Мокрышев, банк «Авангард»: «Наша цель — помочь маленьким компаниям вести прозрачный бизнес»
Сергей Мокрышев, банк «Авангард»: «Наша цель — помочь маленьким компаниям вести прозрачный бизнес»
Сергей Мокрышев
старший вице-президент

О том, как строится политика банка «Авангард» по отношению к клиентам малого и среднего бизнеса и их работе, рассказал старший вице-президент этого банка Сергей Мокрышев.

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Срочно потребовался кредит. Обратились в альфа-банк с заявкой в электронном виде на сайте 5 февраля. Перезвонил Сергей, пообещал анкеты для заполнения.
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С самого основания организации работаем со сбербанком, а это уже  4 года и 5 месяцев. Занимаемся автоперевозкой нерудных материалов.
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Форум «Кредитование малого и среднего бизнеса»

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Кредит на покупку офиса
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Всё о кредитах для бизнеса

Развитие современного бизнеса невозможно без соответствующего финансирования. Кредиты юридическим лицам сегодня предоставляет большинство банков, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ 24 и др. Помочь малому бизнесу получить кредит может наличие обеспечения, но есть и банки, предоставляющие кредиты без залога.

От наличия обеспечения и финансовых показателей потенциального заемщика зависят процентные ставки. Кредиты под залог обычно более выгодны. Есть кредитные организации, предлагающие ссуды на открытие бизнеса с нуля — таким образом, деньги для создания своего дела могут получить те, кто когда-то только мечтал об этом. Чтобы получить кредит, начинающим предпринимателям необходимо предоставить банку бизнес-план. Но неверно думать, что банк выдаст кредит под бизнес план без определенного обеспечения. Однако зачастую мелкие компании не располагают собственным имуществом, которое можно бы было оформить в залог. В подобных случаях кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ) могут предоставляться под поручительство специальных фондов содействия развитию предпринимательства.

Кредиты для индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) — важный и необходимый источник финансирования малого бизнеса. Не только в Москве, но и в российских регионах эти банковские продукты обретают все большую популярность.

Где взять деньги на свое дело? Как получить кредит предпринимателям? Какой кредит лучше взять на развитие бизнеса, а какой — на пополнение оборотных средств? В каких ситуациях организациям действительно нужен кредит? Сколько времени займет предоставление кредита в том или ином банке? Есть ли отличия условий кредитования для среднего бизнеса от таковых для малого? В какой форме осуществляется кредитование малого бизнеса в России? Каков объем выданных кредитов малому бизнесу? С какой кредитной организацией действительно можно превратить свой малый бизнес в средний, а средний — в большой? Предоставляют ли банки кредит на покупку готового бизнеса? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы в разделе «Кредиты для бизнеса» на нашем портале.