Кредиты для бизнеса банка «Агророс»

6 кредитов для бизнеса

Аграриям Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.5% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия 7 дней

Аграриям на приобретение земель Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15.5% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия 7 дней

Блиц-кредит Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16% 3 000 000 до 3 лет требуется, см. условия 2 дня

Для ИП Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.5% 20 000 000 до 5 лет требуется, см. условия 3 дня

Классика для бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.5% 50 000 000 до 3 лет требуется, см. условия 3 дня

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 16% — до 3 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.