Кредиты для бизнеса банка «Агророс»изменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Агророс», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
6 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|14.5%
|30 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|7 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15.5%
|30 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|7 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16%
|3 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|2 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.5%
|20 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|3 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|14.5%
|50 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|3 дня
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|16%
|—
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|от 5 до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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