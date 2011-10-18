Вход

Кредиты для бизнеса банка «Агророс»

изменить банк

Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Агророс», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

Аграриям
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.5% 30 000 000 до 3 лет требуется, см. условия 7 дней
Аграриям на приобретение земель
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15.5% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия 7 дней
Блиц-кредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16% 3 000 000 до 3 лет требуется, см. условия 2 дня
Для ИП
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.5% 20 000 000 до 5 лет требуется, см. условия 3 дня
Классика для бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.5% 50 000 000 до 3 лет требуется, см. условия 3 дня
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 16% до 3 лет требуется, см. условия от 5 до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
9 076

Похожие продукты других банков: Заубер Банк, Народный Банк Тувы, Севастопольский Морской Банк.

Другие продукты: Кредитные карты, Ипотека