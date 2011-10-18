Кредиты для бизнеса банка «Акцепт»

5 кредитов для бизнеса

Коммерческая ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 11 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% 11 000 000 до 3 лет — —

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 11 000 000 до 1 года не требуется до 3 дней

Развитие Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 11 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 11 000 000 до 10 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.