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Кредиты для бизнеса банка «Александровский»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Александровский», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Государственный заказ
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% до 6 месяцев не требуется до 5 дней
Овердрафт Экспертный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.75% до 6 месяцев требуется, см. условия до 5 дней
Овердрафт24
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 18% 10 000 000 до 4 лет требуется, см. условия до 2 дней
Под залог
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 10 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 2 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Александровский

Оценка: 5 Не засчитана
Быстро, без особой очереди, очень приятная атмосфера. Банк мне очень понравился, всем рекомендую. Каждый сотрудник компетентный и четко ответит на поставленный... Весь отзыв
Все отзывы
4 168

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