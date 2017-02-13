Кредиты для бизнеса банка «Александровский»

4 кредита для бизнеса

Государственный заказ Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% — до 6 месяцев не требуется до 5 дней

Овердрафт Экспертный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.75% — до 6 месяцев требуется, см. условия до 5 дней

Овердрафт24 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 18% 10 000 000 до 4 лет требуется, см. условия до 2 дней

Под залог Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 10 000 000 до 10 лет требуется, см. условия до 2 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.