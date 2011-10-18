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Кредиты для бизнеса Алмазэргиэнбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Алмазэргиэнбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

12 кредитов для бизнеса

Бизнес-Партнер
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 19% 5 000 000 до 2 лет не требуется до 3 дней
Возмещение капитальных затрат
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.45% до 7 лет требуется, см. условия
Госзаказ
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% до 1 года гарантии
Госконтракт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 17% до 2 лет имущественные/денежные права (требования)
Инвест-Авто
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.75% 15 000 000 до 4 лет требуется, см. условия
Инвест-Ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.25% до 7 лет требуется, см. условия
Инвест-Оборудование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.75% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
На модернизацию
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.75% до 5 лет требуется, см. условия
На покупку залога
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.25% до 5 лет требуется, см. условия
Оборотные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.75% до 3 лет требуется, см. условия
Под залог техники/оборудования
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.25% до 5 лет корпоративное имущество
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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