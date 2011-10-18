Кредиты для бизнеса Алмазэргиэнбанка

12 кредитов для бизнеса

Бизнес-Партнер Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 19% 5 000 000 до 2 лет не требуется до 3 дней

Возмещение капитальных затрат Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.45% — до 7 лет требуется, см. условия —

Госзаказ Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% — до 1 года гарантии —

Госконтракт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 17% — до 2 лет имущественные/денежные права (требования) —

Инвест-Авто Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.75% 15 000 000 до 4 лет требуется, см. условия —

Инвест-Ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.25% — до 7 лет требуется, см. условия —

Инвест-Оборудование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.75% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

На модернизацию Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.75% — до 5 лет требуется, см. условия —

На покупку залога Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.25% — до 5 лет требуется, см. условия —

Оборотные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.75% — до 3 лет требуется, см. условия —

Под залог техники/оборудования Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15% 10 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.25% — до 5 лет корпоративное имущество —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.