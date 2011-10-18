Кредиты для бизнеса Алмазэргиэнбанка

Кредиты для бизнеса Алмазэргиэнбанкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Алмазэргиэнбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
12 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|19%
|5 000 000
|до 2 лет
|не требуется
|до 3 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.45%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15%
|—
|до 1 года
|гарантии
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|17%
|—
|до 2 лет
|имущественные/денежные права (требования)
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.75%
|15 000 000
|до 4 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.25%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.75%
|30 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.75%
|—
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.25%
|—
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.75%
|—
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|15%
|10 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13.25%
|—
|до 5 лет
|корпоративное имущество
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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