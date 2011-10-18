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Кредиты для бизнеса банка «Ассоциация»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Ассоциация банке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

9 кредитов для бизнеса

Авансовый овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.25% до 6 месяцев не требуется
Аукцион
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.75% 10 000 000 до 1 года см. условия
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.15% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Коммерческая ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.25% до 7 лет требуется, см. условия
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.25% 10 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Основные средства
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.25% до 5 лет требуется, см. условия
Под контракт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.75% 15 000 000 до 2 лет требуется, см. условия
Программа 6,5
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.6% до 7 лет гарантии Корпорации МСП
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.75% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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