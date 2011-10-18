Кредиты для бизнеса банка «Ассоциация»

9 кредитов для бизнеса

Авансовый овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.25% — до 6 месяцев не требуется —

Аукцион Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.75% 10 000 000 до 1 года см. условия —

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.15% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Коммерческая ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.25% — до 7 лет требуется, см. условия —

Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.25% 10 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Основные средства Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.25% — до 5 лет требуется, см. условия —

Под контракт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.75% 15 000 000 до 2 лет требуется, см. условия —

Программа 6,5 Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.6% — до 7 лет гарантии Корпорации МСП —

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.75% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.