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Кредиты для бизнеса банка «Аверс»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Аверс», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Залоговое имущество
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 5 лет требуется, см. условия
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.5% до 5 лет требуется, см. условия до 7 дней
Оборотный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14% до 3 лет требуется, см. условия до 7 дней
Овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 14.5% до 1 года требуется, см. условия до 5 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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