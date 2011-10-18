Кредиты для бизнеса банка «Аверс»

4 кредита для бизнеса

Залоговое имущество Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 5 лет требуется, см. условия —

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.5% — до 5 лет требуется, см. условия до 7 дней

Оборотный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14% — до 3 лет требуется, см. условия до 7 дней

Овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 14.5% — до 1 года требуется, см. условия до 5 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.