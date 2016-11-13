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Кредиты для бизнеса Автоградбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Автоградбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

8 кредитов для бизнеса

Актив
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 100 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Бизнес успех
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.9% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Женское предпринимательство
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 8.9% 1 000 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Инвест
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13.9% 100 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Коммерческая ипотека
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 50 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Микрокредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 15.9% 4 000 000 требуется, см. условия
Развитие моногородов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 8.9% 1 000 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Серебряный бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9.9% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Автоградбанк

Все отзывы
7 763

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