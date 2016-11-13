Кредиты для бизнеса Автоградбанка

8 кредитов для бизнеса

Актив Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 100 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Бизнес успех Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.9% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Женское предпринимательство Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 8.9% 1 000 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Инвест Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13.9% 100 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Коммерческая ипотека Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 50 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Микрокредит Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 15.9% 4 000 000 — требуется, см. условия —

Развитие моногородов Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 8.9% 1 000 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Серебряный бизнес Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9.9% 10 000 000 до 7 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.