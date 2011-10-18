Кредиты для бизнеса Байкалкредобанка

6 кредитов для бизнеса

Овердрафт Особый Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 50 000 000 до 1 года — —

Развитие бизнеса Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Развитие моногородов Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Рефинансирование Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 15 000 000 до 3 лет требуется, см. условия —

Товарный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 50 000 000 до 1 года требуется, см. условия —

Универсальный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.