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Кредиты для бизнеса Байкалкредобанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Байкалкредобанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

6 кредитов для бизнеса

Овердрафт Особый
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 50 000 000 до 1 года
Развитие бизнеса
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Развитие моногородов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10% 30 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Рефинансирование
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 15 000 000 до 3 лет требуется, см. условия
Товарный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 50 000 000 до 1 года требуется, см. условия
Универсальный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 50 000 000 до 5 лет требуется, см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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