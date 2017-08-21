Кредиты для бизнеса Чувашкредитпромбанка

Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса Чувашкредитпромбанкаизменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в Чувашкредитпромбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
4 кредита для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|—
|до 10 лет
|требуется, см. условия
|до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|150 000 000
|до 5 лет
|требуется, см. условия
|до 10 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|150 000 000
|до 3 месяцев
|см. условия
|до 7 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12.5%
|150 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Чувашкредитпромбанк
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