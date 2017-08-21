Кредиты для бизнеса Чувашкредитпромбанка

4 кредита для бизнеса

Залоговое имущество Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% — до 10 лет требуется, см. условия до 10 дней

Недвижимость-Бизнес Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 150 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 10 дней

Тендерный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 150 000 000 до 3 месяцев см. условия до 7 дней

Универсальный-Бизнес Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12.5% 150 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 7 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.