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Кредиты для бизнеса Чувашкредитпромбанка

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Кредитование малого и среднего бизнеса в Чувашкредитпромбанке, кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

4 кредита для бизнеса

Залоговое имущество
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% до 10 лет требуется, см. условия до 10 дней
Недвижимость-Бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 150 000 000 до 5 лет требуется, см. условия до 10 дней
Тендерный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 150 000 000 до 3 месяцев см. условия до 7 дней
Универсальный-Бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12.5% 150 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 7 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Чувашкредитпромбанк

Оценка: 5 Не засчитана
Периодически смотрю отзывы по банкам, в которых обслуживаюсь сам или обслуживаю свою компанию. Наткнулся на негативный отзыв о Чувашкредитпромбанке. Удивила описанная ситуация про... Весь отзыв
Все отзывы
3 861

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