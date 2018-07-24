Оценка: Не засчитана
Кредиты для бизнеса банка «Центр-инвест»изменить банк
Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Центр-инвест», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса
12 кредитов для бизнеса
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|3 000 000
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|до 14 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|—
|до 6 месяцев
|см. условия
|до 14 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|13%
|500 000
|до 1 года
|не требуется
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|10.5%
|3 000 000
|до 1 года
|требуется, см. условия
|до 14 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|—
|до 3 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11.5%
|—
|до 7 лет
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|12%
|300 000
|до 3 лет
|не требуется
|до 14 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9%
|—
|до 2 месяцев
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|9%
|—
|до 2 месяцев
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|5 000 000
|до 1 года
|требуется, см. условия
|—
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|—
|до 2 лет
|требуется, см. условия
|до 14 дней
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Материальное обеспечение
|Оформление кредита
|рубли
|11%
|3 000 000
|до 3 лет
|см. условия
|—
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитах для бизнеса банка Центр-инвест
Оценка: 5 Не засчитана
До этого обслуживался как ИП на Соколова, всё хорошо, но далеко от офиса, случайно увидел ремонт в офисе Северный и понял: мне туда! :) После ремонта намного всё удобнее, Сплиты... Весь отзыв
Оценка: 5
Ранее я писал отзыв о банке Центр-Инвест, который назвал "Небо и Земля", где пожурил банк за "сберовское" отношение к клиентам в одном из офисов. Так, вот прошло с тех пор... Весь отзыв
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