Кредиты для бизнеса банка «Центр-инвест»

12 кредитов для бизнеса

Start-up Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 3 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 14 дней

Авансовый овердрафт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% — до 6 месяцев см. условия до 14 дней

Без залога Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 13% 500 000 до 1 года не требуется —

Бизнес-кредит для женщин Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 10.5% 3 000 000 до 1 года требуется, см. условия до 14 дней

Инвестиционный Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 3 лет требуется, см. условия —

Модернизация Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11.5% — до 7 лет требуется, см. условия —

Молодежный бизнес Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 12% 300 000 до 3 лет не требуется до 14 дней

На уплату налогов Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% — до 2 месяцев требуется, см. условия —

На уплату таможенных платежей Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 9% — до 2 месяцев требуется, см. условия —

Под государственный контракт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 5 000 000 до 1 года требуется, см. условия —

Пополнение оборотных средств Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% — до 2 лет требуется, см. условия до 14 дней

Социальная ответственность Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита рубли 11% 3 000 000 до 3 лет см. условия —

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.