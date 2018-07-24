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Кредиты для бизнеса банка «Центр-инвест»

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Кредитование малого и среднего бизнеса в банке «Центр-инвест», кредит индивидуальным предпринимателям на развитие и открытие бизнеса

12 кредитов для бизнеса

Start-up
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 3 000 000 до 3 лет требуется, см. условия до 14 дней
Авансовый овердрафт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% до 6 месяцев см. условия до 14 дней
Без залога
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 13% 500 000 до 1 года не требуется
Бизнес-кредит для женщин
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 10.5% 3 000 000 до 1 года требуется, см. условия до 14 дней
Инвестиционный
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 3 лет требуется, см. условия
Модернизация
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11.5% до 7 лет требуется, см. условия
Молодежный бизнес
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 12% 300 000 до 3 лет не требуется до 14 дней
На уплату налогов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% до 2 месяцев требуется, см. условия
На уплату таможенных платежей
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 9% до 2 месяцев требуется, см. условия
Под государственный контракт
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 5 000 000 до 1 года требуется, см. условия
Пополнение оборотных средств
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% до 2 лет требуется, см. условия до 14 дней
Социальная ответственность
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Материальное обеспечение Оформление кредита
рубли 11% 3 000 000 до 3 лет см. условия
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитах для бизнеса банка Центр-инвест

Оценка: 4 Не засчитана
На сайте банка и работником банка предложено взять кредит "Сезонное кредитное предложение" 10% годовых и комиссия от 0,1% годовых. Кредит на три месяца. Я взял 2 млн рублей, за... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
До этого обслуживался как ИП на Соколова, всё хорошо, но далеко от офиса, случайно увидел ремонт в офисе Северный и понял: мне туда! :) После ремонта намного всё удобнее, Сплиты... Весь отзыв
Все отзывы
11 707

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