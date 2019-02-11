Торговля и сфера услуг

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, капитальные затраты

Валюта рубли

Сумма кредита до 30 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 13%

льготная процентная ставка в случае предоставления гарантии МСП Банка

Материальное обеспечение гарантии Корпорации МСП движимое имущество недвижимое имущество

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая) на расчетный счет заемщика

Режим погашения индивидуальный график

Срок существования бизнеса 3 месяца

Требования к заемщику ИП, ООО, ПАО, НАО, АО, ОАО, ЗАО — торговля и оказание услуг; выручка до 400 млн руб. в год, численность персонала — до 100 человек

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы срок ведения деятельности от 3-х месяцев; гибкие условия по залогу Минусы макс. ставку банк не раскрывает

Дата актуализации 11.02.2019 16:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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