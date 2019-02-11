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Транскапиталбанк, кредит для бизнеса

Торговля и сфера услуг

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, капитальные затраты
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 30 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 13%
    льготная процентная ставка в случае предоставления гарантии МСП Банка
  • Материальное обеспечение
    • гарантии Корпорации МСП
    • движимое имущество
    • недвижимое имущество
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

    на расчетный счет заемщика

  • Режим погашения
    индивидуальный график
  • Срок существования бизнеса
    3 месяца
  • Требования к заемщику
    ИП, ООО, ПАО, НАО, АО, ОАО, ЗАО — торговля и оказание услуг; выручка до 400 млн руб. в год, численность персонала — до 100 человек
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • срок ведения деятельности от 3-х месяцев;
    • гибкие условия по залогу
    Минусы
    • макс. ставку банк не раскрывает
  • Дата актуализации
    11.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Торговля и сфера услуг» в 36 городах России

Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
ОГРН
1027739186970
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