Производство и переработка
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, капитальные затраты
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 30 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12%
льготная процентная ставка в случае предоставления гарантии МСП Банка
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Материальное обеспечение
- гарантии Корпорации МСП
- движимое имущество
- недвижимое имущество
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ИП, ООО, ПАО, НАО, АО, ОАО, ЗАО — производственные и перерабатывающие предприятия; годовая выручка — до 400 млн руб., численность персонала — до 100 человек
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- гибкие условия по залогу;
- крупная сумма финансирования
- макс. ставку банк не указывает
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Дата актуализации
11.02.2019 16:51