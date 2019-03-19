Социальная ответственность

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, инвестиционные цели

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Срок кредита до 3 лет

до 1 года на пополнение оборотных средств; до 3 лет на инвестиционные цели

Ставка по кредиту годовых 11,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5% от суммы лимита

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимое имущество

Форма выдачи кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссий

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ИП, ЮЛ; сфера деятельности: образование, здравоохранение, культура и экология

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая ставка Минусы небольшая сумма кредитования Особые ограничения для социальных предпринимателей в сфере образования, здравоохранения, культуры и экологии

Дата актуализации 19.03.2019 10:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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