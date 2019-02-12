Классика для бизнеса
Основные сведения
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Цель кредита
на пополнение оборотных средств, инвестиции
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 50 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
на пополнение оборотных средств транши по кредитной линии - до 1 года
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Ставка по кредиту годовых
от 14,5%
от 14,5% годовых при залоге недвижимости, от 16% при смешанном залоге, от 18% при залоге ТС (зависит от срока кредита)
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита,мин. 10 000 руб.; 2 000 руб. за каждый объект залоговой недвижимости, 800 руб. за каждое ТС, принимаемое в залог
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Комиссии за обслуживание кредита
не взимается
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Срок рассмотрения заявки, дней
3
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- спецтехника
- транспортные средства
залогом транспортных средств и спецтехники может быть обеспечено до 3 млн рублей; оценка и страхование залога не требуются
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Поручительство
всех собственников бизнеса
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Режим погашения
- индивидуальный график
- сезонный график
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Условия досрочного погашения
без ограничений
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования;
- отсутствие платы за неиспользованные лимиты и досрочное погашение кредита
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
- небольшой срок кредитования;
- максимальная ставка на сайте банка не указана
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Дата актуализации
12.02.2019 11:17