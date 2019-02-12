Классика для бизнеса

Основные сведения Цель кредита на пополнение оборотных средств, инвестиции

Валюта рубли

Сумма кредита до 50 000 000

Срок кредита до 3 лет

на пополнение оборотных средств транши по кредитной линии - до 1 года

Ставка по кредиту годовых от 14,5%

от 14,5% годовых при залоге недвижимости, от 16% при смешанном залоге, от 18% при залоге ТС (зависит от срока кредита)

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% от суммы кредита,мин. 10 000 руб.; 2 000 руб. за каждый объект залоговой недвижимости, 800 руб. за каждое ТС, принимаемое в залог

Комиссии за обслуживание кредита не взимается

Срок рассмотрения заявки, дней 3

Материальное обеспечение недвижимость спецтехника транспортные средства залогом транспортных средств и спецтехники может быть обеспечено до 3 млн рублей; оценка и страхование залога не требуются

Поручительство всех собственников бизнеса

Форма выдачи кредит кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая) кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)

Режим погашения индивидуальный график сезонный график

Условия досрочного погашения без ограничений

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма финансирования; отсутствие платы за неиспользованные лимиты и досрочное погашение кредита Минусы наличие единовременной комиссии при выдаче кредита; небольшой срок кредитования; максимальная ставка на сайте банка не указана

Дата актуализации 12.02.2019 11:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Классика для бизнеса» в 11 городах России