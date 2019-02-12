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Агророс, кредит для бизнеса

Классика для бизнеса

Основные сведения

  • Цель кредита
    на пополнение оборотных средств, инвестиции
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 50 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
    на пополнение оборотных средств транши по кредитной линии - до 1 года
  • Ставка по кредиту годовых
    от 14,5%
    от 14,5% годовых при залоге недвижимости, от 16% при смешанном залоге, от 18% при залоге ТС (зависит от срока кредита)
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% от суммы кредита,мин. 10 000 руб.; 2 000 руб. за каждый объект залоговой недвижимости, 800 руб. за каждое ТС, принимаемое в залог
  • Комиссии за обслуживание кредита
    не взимается
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    3
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • спецтехника
    • транспортные средства

    залогом транспортных средств и спецтехники может быть обеспечено до 3 млн рублей; оценка и страхование залога не требуются

  • Поручительство
    всех собственников бизнеса
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
    • кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
  • Режим погашения
    • индивидуальный график
    • сезонный график
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма финансирования;
    • отсутствие платы за неиспользованные лимиты и досрочное погашение кредита
    Минусы
    • наличие единовременной комиссии при выдаче кредита;
    • небольшой срок кредитования;
    • максимальная ставка на сайте банка не указана
  • Дата актуализации
    12.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Классика для бизнеса» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-44-19 — звонок по России бесплатный
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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