Бизнес успех
Основные сведения
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Цель кредита
финансирование текущей деятельности; приобретение основных средств; рефинансирование кредитов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
5 000 000—50 000 000
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11,9%
от 11,9% годовых при залоге недвижимости (нежилые помещения, жилая недвижимость при условии, что закладываемый объект не является единственным жильем); 12,9% — транспорта, либо смешанном залоге; +1 п. п. без личного страхования ИП; +1 п. п. при не поддержании оборотов по счету в банке в сумме не менее ссудной задолженности по данному кредиту
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5%-1% в зависимости от срока кредитования
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- оборудование
- поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
- транспортные средства
требуется страхование КАСКО, а при его отсутствии — залог в двойном размере или увеличение процентной ставки на 1 п. п.; банк вправе потребовать дополнительное обеспечение
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Поручительство
учредителей, директора, залогодателей
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без комиссии
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
субъекты МСБ, являющиеся производителями товаров: ЮЛ и ИП (в возрасте от 25 до 60 лет)
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- различные варианты обеспечения
- наличие комиссии за ведение ссудного счета;
- увеличение ставки при отказе от страхования
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Дата актуализации
30.01.2019 11:14