Бизнес успех

Основные сведения Цель кредита финансирование текущей деятельности; приобретение основных средств; рефинансирование кредитов

Валюта рубли

Сумма кредита 5 000 000—50 000 000

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 11,9%

от 11,9% годовых при залоге недвижимости (нежилые помещения, жилая недвижимость при условии, что закладываемый объект не является единственным жильем); 12,9% — транспорта, либо смешанном залоге; +1 п. п. без личного страхования ИП; +1 п. п. при не поддержании оборотов по счету в банке в сумме не менее ссудной задолженности по данному кредиту

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5%-1% в зависимости от срока кредитования

Материальное обеспечение недвижимость оборудование поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса транспортные средства требуется страхование КАСКО, а при его отсутствии — залог в двойном размере или увеличение процентной ставки на 1 п. п.; банк вправе потребовать дополнительное обеспечение

Поручительство учредителей, директора, залогодателей

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без комиссии

Срок существования бизнеса 12 месяцев

Требования к заемщику субъекты МСБ, являющиеся производителями товаров: ЮЛ и ИП (в возрасте от 25 до 60 лет)

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; различные варианты обеспечения Минусы наличие комиссии за ведение ссудного счета; увеличение ставки при отказе от страхования

Дата актуализации 30.01.2019 11:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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