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Автоградбанк, кредит для бизнеса

Бизнес успех

Основные сведения

  • Цель кредита
    финансирование текущей деятельности; приобретение основных средств; рефинансирование кредитов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    5 000 000—50 000 000
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 11,9%
    от 11,9% годовых при залоге недвижимости (нежилые помещения, жилая недвижимость при условии, что закладываемый объект не является единственным жильем); 12,9% — транспорта, либо смешанном залоге; +1 п. п. без личного страхования ИП; +1 п. п. при не поддержании оборотов по счету в банке в сумме не менее ссудной задолженности по данному кредиту
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5%-1% в зависимости от срока кредитования
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • оборудование
    • поручительство фондов содействия кредитованию малого бизнеса
    • транспортные средства

    требуется страхование КАСКО, а при его отсутствии — залог в двойном размере или увеличение процентной ставки на 1 п. п.; банк вправе потребовать дополнительное обеспечение

  • Поручительство
    учредителей, директора, залогодателей
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Режим погашения
    • аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
    • индивидуальный график
  • Условия досрочного погашения
    без комиссии
  • Срок существования бизнеса
    12 месяцев
  • Требования к заемщику
    субъекты МСБ, являющиеся производителями товаров: ЮЛ и ИП (в возрасте от 25 до 60 лет)
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • различные варианты обеспечения
    Минусы
    • наличие комиссии за ведение ссудного счета;
    • увеличение ставки при отказе от страхования
  • Дата актуализации
    30.01.2019 11:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Бизнес успех» в 19 городах России

Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
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