Экспресс-микрокредит

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, приобретение транспортных средств и спецтехники, приобретение недвижимости и иные цели связанные с бизнесом клиента

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 500 000

100 000—750 000 руб. — частично обеспеченный залогом; 100 000—1 500 000 руб. — полностью обеспеченный залогом

Срок кредита до 3 лет

до 2 лет - под залог транспорта, оборудования; до 3 лет - под залог недвижимости

Ставка по кредиту годовых 11,4—17,9%

зависит от срока; ставка устанавливается в зависимости от условий сделки и финансового положения заемщика

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5% — до 1 года; 1% — до 2 лет; 1,5% — до 3 лет

Отсрочка начала погашения кредита до 6 месяцев

Срок рассмотрения заявки, дней до 2

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимость оборудование основные средства спецтехника транспортные средства любое ликвидное имущество; возможность частичного обеспечения — от 50% от суммы кредита;

Поручительство для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 25%; для ИП — поручительство супруга(-и)

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) ежемесячный график погашения

Условия досрочного погашения без ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно частичное покрытие залогом; различные варианты залога; отсрочка погашения Минусы наличие комиссий при выдаче кредита

Дата актуализации 07.02.2019 14:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Экспресс-микрокредит» в 1 городе России