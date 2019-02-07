Экспресс-микрокредит
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, приобретение транспортных средств и спецтехники, приобретение недвижимости и иные цели связанные с бизнесом клиента
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 500 000
100 000—750 000 руб. — частично обеспеченный залогом; 100 000—1 500 000 руб. — полностью обеспеченный залогом
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Срок кредита
до 3 лет
до 2 лет - под залог транспорта, оборудования; до 3 лет - под залог недвижимости
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Ставка по кредиту годовых
11,4—17,9%
зависит от срока; ставка устанавливается в зависимости от условий сделки и финансового положения заемщика
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5% — до 1 года; 1% — до 2 лет; 1,5% — до 3 лет
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Отсрочка начала погашения кредита
до 6 месяцев
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 2
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- спецтехника
- транспортные средства
любое ликвидное имущество; возможность частичного обеспечения — от 50% от суммы кредита;
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Поручительство
для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 25%; для ИП — поручительство супруга(-и)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
ежемесячный график погашения
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Условия досрочного погашения
без ограничений
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно частичное покрытие залогом;
- различные варианты залога;
- отсрочка погашения
- наличие комиссий при выдаче кредита
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Дата актуализации
07.02.2019 14:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс-микрокредит» в 1 городе России
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
в вашем городе
Киров
8 800 100-48-26
— единая справочная служба