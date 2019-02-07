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Первый Дортрансбанк, кредит для бизнеса

Экспресс-микрокредит

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, развитие бизнеса, приобретение транспортных средств и спецтехники, приобретение недвижимости и иные цели связанные с бизнесом клиента
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 500 000
    100 000—750 000 руб. — частично обеспеченный залогом; 100 000—1 500 000 руб. — полностью обеспеченный залогом
  • Срок кредита
    до 3 лет
    до 2 лет - под залог транспорта, оборудования; до 3 лет - под залог недвижимости
  • Ставка по кредиту годовых
    11,4—17,9%
    зависит от срока; ставка устанавливается в зависимости от условий сделки и финансового положения заемщика
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5% — до 1 года; 1% — до 2 лет; 1,5% — до 3 лет
  • Отсрочка начала погашения кредита
    до 6 месяцев
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 2
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • основные средства
    • спецтехника
    • транспортные средства

    любое ликвидное имущество; возможность частичного обеспечения — от 50% от суммы кредита;

  • Поручительство
    для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 25%; для ИП — поручительство супруга(-и)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Режим погашения
    аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)

    ежемесячный график погашения

  • Условия досрочного погашения
    без ограничений
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможно частичное покрытие залогом;
    • различные варианты залога;
    • отсрочка погашения
    Минусы
    • наличие комиссий при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    07.02.2019 14:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Экспресс-микрокредит» в 1 городе России

Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
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Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба

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