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Первый Дортрансбанк, кредит для бизнеса

Кредитная линия с гибкой процентной ставкой

Основные сведения

  • Цель кредита
    любые бизнес-цели
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—5 000 000
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    10—14%
    в зависимости от срока транша и среднемесячных оборотов по счету
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    0,5—1,5%
  • Материальное обеспечение
    • движимое имущество
    • недвижимость
    • оборудование
    • основные средства
    • спецтехника
    • транспортные средства
  • Поручительство
    для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 25%; для ИП — поручительство супруга(-и)
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов и ограничений
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • различные варианты залога
    Минусы
    • наличие комиссий при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    07.02.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Кредитная линия с гибкой процентной ставкой» в 1 городе России

Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 6 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба

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