Кредитная линия с гибкой процентной ставкой
Основные сведения
-
Цель кредита
любые бизнес-цели
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
200 000—5 000 000
-
Срок кредита
до 3 лет
-
Ставка по кредиту годовых
10—14%
в зависимости от срока транша и среднемесячных оборотов по счету
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—1,5%
-
Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- спецтехника
- транспортные средства
-
Поручительство
для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 25%; для ИП — поручительство супруга(-и)
-
Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка;
- различные варианты залога
- наличие комиссий при выдаче кредита
-
Дата актуализации
07.02.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Кредитная линия с гибкой процентной ставкой» в 1 городе России
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
в вашем городе
Киров
8 800 100-48-26
— единая справочная служба