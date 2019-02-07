Кредитная линия с гибкой процентной ставкой

Основные сведения Цель кредита любые бизнес-цели

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—5 000 000

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых 10—14%

в зависимости от срока транша и среднемесячных оборотов по счету

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—1,5%

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимость оборудование основные средства спецтехника транспортные средства

Поручительство для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 25%; для ИП — поручительство супруга(-и)

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; различные варианты залога Минусы наличие комиссий при выдаче кредита

Дата актуализации 07.02.2019 12:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Кредитная линия с гибкой процентной ставкой» в 1 городе России