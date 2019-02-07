Кредит — бизнес
Основные сведения
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Цель кредита
закупка ТМЦ, приобретение основных средств, проведение ремонта или реконструкция помещений
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—10 000 000
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Срок кредита
до 2 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,5—1% — до 1 года; 2% — 1 год и более
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Материальное обеспечение
- движимое имущество
- недвижимость
- оборудование
- основные средства
- спецтехника
- транспортные средства
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Поручительство
для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Режим погашения
индивидуальный график
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Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов
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Дополнительная информация
Гибкая максимальная сумма и процентная ставка по кредиту — рассчитывается индивидуально с учетом кредитной истории клиента. Погашение кредита по заранее согласованному плану с учетом бизнес-плана заемщика
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога;
- индивидуальный график погашения
- наличие комиссий при выдаче кредита
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Дата актуализации
07.02.2019 12:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Кредит — бизнес» в 1 городе России
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
в вашем городе
Киров
8 800 100-48-26
— единая справочная служба