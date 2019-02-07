Кредит — бизнес

Основные сведения Цель кредита закупка ТМЦ, приобретение основных средств, проведение ремонта или реконструкция помещений

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—10 000 000

Срок кредита до 2 лет

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 0,5—1% — до 1 года; 2% — 1 год и более

Материальное обеспечение движимое имущество недвижимость оборудование основные средства спецтехника транспортные средства

Поручительство для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)

Форма выдачи кредит кредитная линия

Режим погашения индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов

Дополнительная информация Гибкая максимальная сумма и процентная ставка по кредиту — рассчитывается индивидуально с учетом кредитной истории клиента. Погашение кредита по заранее согласованному плану с учетом бизнес-плана заемщика

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога; индивидуальный график погашения Минусы наличие комиссий при выдаче кредита

Дата актуализации 07.02.2019 12:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Кредит — бизнес» в 1 городе России