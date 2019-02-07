Коммерческая недвижимость
Основные сведения
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Цель кредита
приобретение коммерческой недвижимости (нежилых помещений, нежилых зданий, офисов, помещений, складов, земли) для ее последующего использования в хозяйственной деятельности заемщика
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—15 000 000
ПВ — 30%
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% — до 1 года; 2% — 1 год и более
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Материальное обеспечение
- земельные участки
- недвижимость
- приобретаемое имущество
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Поручительство
для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
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Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения Способы расчетов с продавцом коммерческой недвижимости перечисление денежных средств со счета покупателя в банке на счет продавца под контролем банка
- наличие комиссий при выдаче кредита;
- небольшой срок кредитования
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Дата актуализации
07.02.2019 12:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая недвижимость» в 1 городе России
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
в вашем городе
Киров
8 800 100-48-26
— единая справочная служба