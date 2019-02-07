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Первый Дортрансбанк, кредит для бизнеса

Коммерческая недвижимость

Основные сведения

  • Цель кредита
    приобретение коммерческой недвижимости (нежилых помещений, нежилых зданий, офисов, помещений, складов, земли) для ее последующего использования в хозяйственной деятельности заемщика
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    500 000—15 000 000
    ПВ — 30%
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% — до 1 года; 2% — 1 год и более
  • Материальное обеспечение
    • земельные участки
    • недвижимость
    • приобретаемое имущество
  • Поручительство
    для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов и ограничений
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие комиссий при выдаче кредита;
    • небольшой срок кредитования
    Особые ограничения Способы расчетов с продавцом коммерческой недвижимости перечисление денежных средств со счета покупателя в банке на счет продавца под контролем банка
  • Дата актуализации
    07.02.2019 12:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Коммерческая недвижимость» в 1 городе России

Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 6 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба

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