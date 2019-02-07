Транспорт

Основные сведения Цель кредита приобретение автотранспорта, спецтехники для его последующего использования в хозяйственной деятельности заемщика

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—3 000 000

ПВ — 30%

Срок кредита до 3 лет

Ставка по кредиту годовых от 13,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% — до 1 года; 2% — 1 год и более

Материальное обеспечение приобретаемое имущество транспортные средства страхование КАСКО на срок кредита

Поручительство для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)

Форма выдачи кредит

Режим погашения аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты) индивидуальный график

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие отчетности на две отчетные даты; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие комиссий при выдаче кредита; небольшой срок кредитования; обязательное страхование залога

Дата актуализации 07.02.2019 12:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Транспорт» в 1 городе России