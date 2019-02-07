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Первый Дортрансбанк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    на оплату срочных счетов или пополнение оборотных средств
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—10 000 000
    лимит овердрафта 30—50% от среднемесячного поступления на р/с заемщика в течение 6 предыдущих месяцев, в т. ч. обороты по счетам в других банках
  • Срок кредита
    до 1 года
    срок непрерывной задолженности 45-90 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    от 12,5%
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    от 0,5%
  • Материальное обеспечение
    • залог 3-их лиц
    • оборудование
    • товары в обороте
    • транспортные средства
  • Поручительство
    для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов и ограничений
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • наличие комиссий при выдаче кредита
  • Дата актуализации
    07.02.2019 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России

Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 6 Банкоматы 13 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба

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