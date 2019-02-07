Овердрафт

Основные сведения Цель кредита на оплату срочных счетов или пополнение оборотных средств

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—10 000 000

лимит овердрафта 30—50% от среднемесячного поступления на р/с заемщика в течение 6 предыдущих месяцев, в т. ч. обороты по счетам в других банках

Срок кредита до 1 года

срок непрерывной задолженности 45-90 дней

Ставка по кредиту годовых от 12,5%

Комиссии при оформлении / выдаче кредита от 0,5%

Материальное обеспечение залог 3-их лиц оборудование товары в обороте транспортные средства

Поручительство для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие комиссий при выдаче кредита

Дата актуализации 07.02.2019 12:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России