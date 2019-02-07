Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
на оплату срочных счетов или пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—10 000 000
лимит овердрафта 30—50% от среднемесячного поступления на р/с заемщика в течение 6 предыдущих месяцев, в т. ч. обороты по счетам в других банках
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Срок кредита
до 1 года
срок непрерывной задолженности 45-90 дней
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Ставка по кредиту годовых
от 12,5%
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
от 0,5%
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Материальное обеспечение
- залог 3-их лиц
- оборудование
- товары в обороте
- транспортные средства
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Поручительство
для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
- наличие комиссий при выдаче кредита
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Дата актуализации
07.02.2019 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 1 городе России
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
в вашем городе
Киров
8 800 100-48-26
— единая справочная служба