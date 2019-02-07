Обеспечение госзаказа / договора

Основные сведения Цель кредита на формирование вклада (депозита) для обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе на размещение госзаказа; на формирование вклада (депозита) для обеспечения исполнения госконтракта

Валюта рубли

Сумма кредита до 10 000 000

в зависимости от контракта/аукциона

Срок кредита в зависимости от контракта/аукциона

Ставка по кредиту годовых индивидуально

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 1% — до 1 года; 2% — 1 год и более

Материальное обеспечение недвижимое имущество транспортные средства

Поручительство для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)

Форма выдачи кредит

Условия досрочного погашения без штрафов и ограничений

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов; наличие аукционной/конкурсной документации; наличие отчетности на две отчетные даты

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы различные варианты залога Минусы наличие комиссий при выдаче кредита отсутствие размера процентной ставки на сайте банка

Дата актуализации 07.02.2019 14:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Обеспечение госзаказа / договора» в 1 городе России