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Первый Дортрансбанк, кредит для бизнеса

Обеспечение госзаказа / договора

Основные сведения

  • Цель кредита
    на формирование вклада (депозита) для обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе на размещение госзаказа; на формирование вклада (депозита) для обеспечения исполнения госконтракта
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 10 000 000
    в зависимости от контракта/аукциона
  • Срок кредита
    в зависимости от контракта/аукциона
  • Ставка по кредиту годовых
    индивидуально
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    1% — до 1 года; 2% — 1 год и более
  • Материальное обеспечение
    • недвижимое имущество
    • транспортные средства
  • Поручительство
    для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)
  • Форма выдачи
    кредит
  • Условия досрочного погашения
    без штрафов и ограничений
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов; наличие аукционной/конкурсной документации; наличие отчетности на две отчетные даты
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • различные варианты залога
    Минусы
    • наличие комиссий при выдаче кредита
    • отсутствие размера процентной ставки на сайте банка
  • Дата актуализации
    07.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Обеспечение госзаказа / договора» в 1 городе России

Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
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Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба

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