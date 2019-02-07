Обеспечение госзаказа / договора
Основные сведения
-
Цель кредита
на формирование вклада (депозита) для обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе на размещение госзаказа; на формирование вклада (депозита) для обеспечения исполнения госконтракта
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 10 000 000
в зависимости от контракта/аукциона
-
Срок кредита
в зависимости от контракта/аукциона
-
Ставка по кредиту годовых
индивидуально
-
Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% — до 1 года; 2% — 1 год и более
-
Материальное обеспечение
- недвижимое имущество
- транспортные средства
-
Поручительство
для ЮЛ — руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для ИП — поручительство супруга(-и)
-
Форма выдачи
кредит
-
Условия досрочного погашения
без штрафов и ограничений
-
Срок существования бизнеса
6 месяцев
-
Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов; наличие аукционной/конкурсной документации; наличие отчетности на две отчетные даты
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- различные варианты залога
- наличие комиссий при выдаче кредита
- отсутствие размера процентной ставки на сайте банка
-
Дата актуализации
07.02.2019 14:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Обеспечение госзаказа / договора» в 1 городе России
Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
в вашем городе
Киров
8 800 100-48-26
— единая справочная служба