СуперОвердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 60 000 000
для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., для остальных регионов — до 22,5 млн; до 70% от объема ежемесячных поступлений на расчетный счет
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Срок кредита
до 5 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 8,5%
в зависимости от срока кредитования; минимальная ставка действует на срок кредитования до 1 года
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
нет данных
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Материальное обеспечение
не требуется
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Условия досрочного погашения
без ограничений
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Срок существования бизнеса
36 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; наличие гражданства РФ у основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; отсутствие отрицательной кредитной истории за 12 месяцев, предшествующих дате проведения финансового анализа
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка;
- без залога;
- учитываются обороты по расчетным счетам в других банках
Особые ограничения
- срок существования бизнеса не менее 36 мес.
- авансовый лимит овердрафта устанавливается сразу после открытия счета;
- место ведения бизнеса не должно быть удалено от административных границ города, в котором расположен филиал, более чем на 100 км;
- наличие постоянной регистрации в регионе физического присутствия банка (город, область, край) – не менее 12 месяцев;
- требуется перевод оборотов в банк
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Дата актуализации
12.02.2019 16:13