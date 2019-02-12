СуперОвердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита до 60 000 000

для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., для остальных регионов — до 22,5 млн; до 70% от объема ежемесячных поступлений на расчетный счет

Срок кредита до 5 лет

Ставка по кредиту годовых от 8,5%

в зависимости от срока кредитования; минимальная ставка действует на срок кредитования до 1 года

Комиссии при оформлении / выдаче кредита нет данных

Материальное обеспечение не требуется

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Условия досрочного погашения без ограничений

Срок существования бизнеса 36 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП; наличие гражданства РФ у основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; отсутствие отрицательной кредитной истории за 12 месяцев, предшествующих дате проведения финансового анализа

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая процентная ставка; без залога; учитываются обороты по расчетным счетам в других банках Минусы срок существования бизнеса не менее 36 мес. Особые ограничения авансовый лимит овердрафта устанавливается сразу после открытия счета; место ведения бизнеса не должно быть удалено от административных границ города, в котором расположен филиал, более чем на 100 км; наличие постоянной регистрации в регионе физического присутствия банка (город, область, край) – не менее 12 месяцев; требуется перевод оборотов в банк

Дата актуализации 12.02.2019 16:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «СуперОвердрафт» в 137 городах России