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Промсвязьбанк, кредит для бизнеса

СуперОвердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 60 000 000
    для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и Ленинградской обл., для остальных регионов — до 22,5 млн; до 70% от объема ежемесячных поступлений на расчетный счет
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Ставка по кредиту годовых
    от 8,5%
    в зависимости от срока кредитования; минимальная ставка действует на срок кредитования до 1 года
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    нет данных
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Условия досрочного погашения
    без ограничений
  • Срок существования бизнеса
    36 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП; наличие гражданства РФ у основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; отсутствие отрицательной кредитной истории за 12 месяцев, предшествующих дате проведения финансового анализа
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • без залога;
    • учитываются обороты по расчетным счетам в других банках
    Минусы
    • срок существования бизнеса не менее 36 мес.
    Особые ограничения
    • авансовый лимит овердрафта устанавливается сразу после открытия счета;
    • место ведения бизнеса не должно быть удалено от административных границ города, в котором расположен филиал, более чем на 100 км;
    • наличие постоянной регистрации в регионе физического присутствия банка (город, область, край) – не менее 12 месяцев;
    • требуется перевод оборотов в банк
  • Дата актуализации
    12.02.2019 16:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «СуперОвердрафт» в 137 городах России

Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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