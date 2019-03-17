Бизнес ипотека
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, финансирование операционных расходов, вложения в основные средства, строительство объектов недвижимости
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—70 000 000
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Срок кредита
до 10 лет
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Ставка по кредиту годовых
от 11,55%
итоговый размер процентной ставки устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, суммы и срока кредита
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
0,3% от суммы кредита/транша по КЛ единовременно
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Материальное обеспечение
недвижимость
ликвидная коммерческая недвижимость
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Поручительство
основных собственников бизнеса, компаний группы, третьих лиц, супругов
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия с лимитом выдачи (невозобновляемая)
- кредитная линия с лимитом задолженности (возобновляемая)
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Срок существования бизнеса
12 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ (ПАО, АО, ОАО, ЗАО, ООО), ИП; резиденты РФ; годовая выручка компании/группы компаний не превышает 400 млн руб.; для ИП возраст не менее 23 лет на дату заключения кредитного соглашения и не более 65 лет на дату окончательного погашения кредита
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма финансирования
- наличие комиссии за выдачу кредита/ транша по КЛ ;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки;
- срок существования бизнеса от 12 месяцев
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Дата актуализации
17.03.2019 18:01