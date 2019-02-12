Оборотный
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
500 000—11 000 000
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Срок кредита
до 3 лет
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Ставка по кредиту годовых
11,5—14,25%
ставка зависит от длительности кредитования
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
1% от суммы кредита единовременно
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Комиссии за обслуживание кредита
нет
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Поручительство
собственников бизнеса с долей в УК не менее 75%, фактических собственников бизнеса; для ИП — супруга/супруги-резидента, а также других фактических собственников бизнеса (при наличии)
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Форма выдачи
кредит
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Режим погашения
- аннуитет (равные платежи, в т.ч. основной долг и проценты)
- дифференцированные платежи (долг - равными долями и проценты)
- индивидуальный график
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП; с момента регистрации предприятия / ИП прошло не менее 6 месяцев; фактическое ведение бизнеса не менее 12 месяцев (подтвержденное наличием управленческой отчетности); некредитуемые сферы деятельности — изготовление и производство оружия и крепких алкогольных напитков, операции с антиквариатом, инвестиции в ценные бумаги, игорный бизнес
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Дополнительная информация
при сумме кредита до 1 000 000 рублей решение принимается по минимальному пакету документов
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие единовременной комиссии при выдаче кредита ЮЛ, ИП
- регистрация и нахождение бизнеса - в регионе присутствия банка
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Дата актуализации
12.02.2019 15:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Оборотный» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
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