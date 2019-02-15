Развитие
Основные сведения
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Цель кредита
пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт основных средств (в том числе легковых и грузовых автотранспортных средств), для обеспечения участия в конкурсе (тендере) и т. д.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
при цели кредитования для обеспечения участия в конкурсе (тендере) — сумма обеспечения заявки, но не более 5% от начальной (максимальной) цены каждого лота
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Срок кредита
до 7 лет
до 6 месяцев - при цели кредита для обеспечения участия в конкурсе (тендере); до 2 лет - при цели кредита на пополнение оборотных средств; до 7 лет -при иных целях кредитования
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Ставка по кредиту годовых
12,5—13,5%
12,5% — при залоге недвижимого имущества; 13,5% — при прочих видах обеспечения
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
при единовременной оплате — 1.5% от суммы кредита, но не менее 5 тыс. руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, но не менее 5 тыс. руб.; при цели кредитования для обеспечения участия в конкурсе (тендере) 1% от суммы кредита, но не менее 3 тыс руб.
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Материальное обеспечение
- недвижимость
- транспортные средства
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Форма выдачи
- кредит
- кредитная линия
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаМинусы
Особые ограничения
- наличие комиссии за резервирование денежных средств
- наличие (открытие) расчетного счета в банке;
- максимальная сумма кредита на сайте банка не указана;
- по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту
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Дата актуализации
15.02.2019 09:26