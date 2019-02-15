Развитие

Основные сведения Цель кредита пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт основных средств (в том числе легковых и грузовых автотранспортных средств), для обеспечения участия в конкурсе (тендере) и т. д.

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

при цели кредитования для обеспечения участия в конкурсе (тендере) — сумма обеспечения заявки, но не более 5% от начальной (максимальной) цены каждого лота

Срок кредита до 7 лет

до 6 месяцев - при цели кредита для обеспечения участия в конкурсе (тендере); до 2 лет - при цели кредита на пополнение оборотных средств; до 7 лет -при иных целях кредитования

Ставка по кредиту годовых 12,5—13,5%

12,5% — при залоге недвижимого имущества; 13,5% — при прочих видах обеспечения

Комиссии при оформлении / выдаче кредита при единовременной оплате — 1.5% от суммы кредита, но не менее 5 тыс. руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, но не менее 5 тыс. руб.; при цели кредитования для обеспечения участия в конкурсе (тендере) 1% от суммы кредита, но не менее 3 тыс руб.

Материальное обеспечение недвижимость транспортные средства

Форма выдачи кредит кредитная линия

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Минусы наличие комиссии за резервирование денежных средств Особые ограничения наличие (открытие) расчетного счета в банке; максимальная сумма кредита на сайте банка не указана; по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту

Дата актуализации 15.02.2019 09:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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