Вход
Поиск
Камский Коммерческий Банк, кредит для бизнеса

Развитие

Основные сведения

  • Цель кредита
    пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт основных средств (в том числе легковых и грузовых автотранспортных средств), для обеспечения участия в конкурсе (тендере) и т. д.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    при цели кредитования для обеспечения участия в конкурсе (тендере) — сумма обеспечения заявки, но не более 5% от начальной (максимальной) цены каждого лота
  • Срок кредита
    до 7 лет
    до 6 месяцев - при цели кредита для обеспечения участия в конкурсе (тендере); до 2 лет - при цели кредита на пополнение оборотных средств; до 7 лет -при иных целях кредитования
  • Ставка по кредиту годовых
    12,5—13,5%
    12,5% — при залоге недвижимого имущества; 13,5% — при прочих видах обеспечения
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    при единовременной оплате — 1.5% от суммы кредита, но не менее 5 тыс. руб.; при оплате в течение 3-х месяцев — 2% от суммы кредита, но не менее 5 тыс. руб.; при цели кредитования для обеспечения участия в конкурсе (тендере) 1% от суммы кредита, но не менее 3 тыс руб.
  • Материальное обеспечение
    • недвижимость
    • транспортные средства
  • Форма выдачи
    • кредит
    • кредитная линия
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Минусы
    • наличие комиссии за резервирование денежных средств
    Особые ограничения
    • наличие (открытие) расчетного счета в банке;
    • максимальная сумма кредита на сайте банка не указана;
    • по решению кредитного комитета банка могут быть установлены индивидуальные условия кредитования (в том числе в части величины суммы (лимита) кредита и процентной ставки по кредиту
  • Дата актуализации
    15.02.2019 09:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Развитие» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6 Банкоматы 8 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса