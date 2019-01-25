Вход
ОТП Банк, кредит для бизнеса

Овердрафт

Основные сведения

  • Цель кредита
    покрытие кассовых разрывов
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—5 000 000
  • Срок кредита
    до 1 года
    транши до 60 дней
  • Ставка по кредиту годовых
    MosPrime Rate + 4,25 п. п.
  • Комиссии при оформлении / выдаче кредита
    10 000—50 000 руб.
  • Срок рассмотрения заявки, дней
    до 3
  • Материальное обеспечение
    не требуется
  • Поручительство
    владельцев бизнеса с совокупной долей не менее 51%
  • Форма выдачи
    овердрафт
  • Режим погашения
    автоматическое списание средств с расчетного счета
  • Срок существования бизнеса
    6 месяцев
  • Требования к заемщику
    ЮЛ, ИП
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • залог не требуется
    Минусы
    • небольшая сумма кредита;
    • плавающая ставка
  • Дата актуализации
    25.01.2019 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 112 городах России

Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 15 Банкоматы 17 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска кредитов для бизнеса