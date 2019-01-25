Овердрафт

Основные сведения Цель кредита покрытие кассовых разрывов

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—5 000 000

Срок кредита до 1 года

транши до 60 дней

Ставка по кредиту годовых MosPrime Rate + 4,25 п. п.

Комиссии при оформлении / выдаче кредита 10 000—50 000 руб.

Срок рассмотрения заявки, дней до 3

Материальное обеспечение не требуется

Поручительство владельцев бизнеса с совокупной долей не менее 51%

Форма выдачи овердрафт

Режим погашения автоматическое списание средств с расчетного счета

Срок существования бизнеса 6 месяцев

Требования к заемщику ЮЛ, ИП

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы залог не требуется Минусы небольшая сумма кредита; плавающая ставка

Дата актуализации 25.01.2019 17:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 112 городах России