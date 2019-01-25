Овердрафт
Основные сведения
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Цель кредита
покрытие кассовых разрывов
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—5 000 000
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Срок кредита
до 1 года
транши до 60 дней
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Ставка по кредиту годовых
MosPrime Rate + 4,25 п. п.
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Комиссии при оформлении / выдаче кредита
10 000—50 000 руб.
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Срок рассмотрения заявки, дней
до 3
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Материальное обеспечение
не требуется
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Поручительство
владельцев бизнеса с совокупной долей не менее 51%
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Форма выдачи
овердрафт
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Режим погашения
автоматическое списание средств с расчетного счета
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Срок существования бизнеса
6 месяцев
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Требования к заемщику
ЮЛ, ИП
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- залог не требуется
- небольшая сумма кредита;
- плавающая ставка
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Дата актуализации
25.01.2019 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит для бизнеса «Овердрафт» в 112 городах России
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
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